По итогам избирательной кампании и прошедших 10 сентября выборов возбуждено 12 уголовных дел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центризбирком.

Непосредственно в день голосования возбудили только одно дело. Кроме того, за всю кампанию зафиксировали 337 административных правонарушений, из которых 78 нарушений — за 10 сентября.

По итогам проверки ЦИК может отменить итоги выборов на нескольких участках в трех российских регионах: Северной Осетии, Краснодарском крае и Мордовии. Зампред Центризбиркома Николай Булаев отметил, что в дальнейшем ведомство сделает выводы по доверию председателям территориальных и участковых избиркомов.