В Староконюшенном переулке в центре Москвы на автомобиль упало дерево. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает информагентство «Москва».

«По предварительным данным, в Староконюшенном переулке дерево упало на автомобиль и проезжую часть. Машина получила повреждения», — заявил собеседник агентства.

По его словам, информации о пострадавших нет. Ранее в пресс-службе МЧС предупредили, что до субботы в Москве ожидается сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду.

С более подробной инструкцией о правилах поведения при штормовом предупреждении можно ознакомиться здесь.