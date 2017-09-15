В Госдуме выяснили, сколько составил ущерб российской экономике от телефонного терроризма. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на председателя комитета по обороне Юрия Швыткина.

1 000 000 000 рублей составил ущерб от телефонного терроризма

«К телефонному терроризму причастны либо „Исламское государство“, либо националисты. Звонки шли из-за рубежа, с территории Украины. Сегодня у общественности бытует мнение, что это учения. Точно вам могу сказать, что это не учения, потому что преступники ставят своей целью дестабилизировать ситуацию в целом в стране. Как вы понимаете, когда предприятия останавливают работу, это влечет за собой убытки», — прокомментировал прошедшие по всей России эвакуации Швыткин.

Массовая волна эвакуации по всей России началась 10 сентября. Поводом послужили анонимные звонки о не подтвердившейся угрозе взрывов. Источник сообщений остается неизвестным. Эвакуировали в том числе школы, бизнес-центры, торговые комплексы и кинотеатры.