Днем в пятницу, 15 сентября, возле станции метро «Выхино» полицейские поймали лося. Процесс поимки животного засняли очевидцы.

Позже выяснилось, что лосю удалось сбежать от полицейских. В пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы агентству РИА «Новости» не стали объяснять, почему сотрудники МВД не смогли уследить за животным.

Лося обнаружили в Большом Графском пруду в парке «Радуга». Как утверждают пользователи социальных сетей, спасатели достали животное из воды и отпустили.