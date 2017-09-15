На Верхней Сыромятнической улице из-за штормового ветра опрокинулся забор, расположенный вдоль реставрируемого исторического здания. Об этом The Village сообщают очевидцы.

В результате инцидента пострадали два человека, в том числе беременная женщина.

Ранее в пресс-службе МЧС предупредили, что до субботы в Москве ожидается сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду. Из-за штормового ветра в Староконюшенном переулке в центре Москвы на автомобиль упало дерево.

С более подробной инструкцией о правилах поведения при штормовом предупреждении можно ознакомиться здесь.