100 деятелей культуры и политики Франции объединились в комитет в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает «Коммерсант».

Среди поддержавших режиссера — актрисы Изабель Юппер и Шарлотта Рэмплинг, актер Луи Гаррель и композитор Жан-Мишель Жарр, генпродюсер Национального театра Шайо Кристель Глазаи, режиссер и директор Авиньонского фестиваля Оливье Пи, директор хореографического фестиваля Канн Брижитт Лефевр, актрисы Беренис Бежо и Изабель Карре, режиссер Патрис Леконт, бывший министр здравоохранения Франции Розлин Башло, экс-министр культуры Орэли Филипетт, посол Франции по правам человека Франсуа Крокет и другие.

Режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в хищении 68 миллионов рублей, которые Минкультуры выделило на проект о современном искусстве «Платформа». 4 сентября Мосгорсуд поместил его под домашний арест.