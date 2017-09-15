Режиссер Алексей Учитель пожаловался в ФСБ на лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина. Об этом информагентству RNS сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин.

Причиной заявления на имя главы ФСБ Александра Бортникова против Калинина стало интервью последнего интернет-изданию «Медуза», опубликованное 14 сентября.

В заявлении сказано, что Калинин оправдывает насилие для запрета фильма Учителя «Матильда» и построения в России общества по примеру Ирана. «В тексте данного интервью содержатся высказывания, оправдывающие применение насилия, уничтожение имущества для достижения цели, которую данное лицо и члены его преступного сообщества считают единственно верной — запрета художественного фильма „Матильда“, построения идеального общества по примеру того, которое, якобы, существует в Иране», — говорится в тексте заявления.

Режиссер попросил главу ФСБ привлечь ответственных по статье о теракте. При этом, нужно ли привлечь к ответственности именно Калинина, не уточняется.

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