Как россияне справляются со стрессом
Аналитический центр Юрия Левады выяснил, как россияне справляются со стрессом. Соответствующий опрос опубликован на официальном сайте центра.
Занятие
Мужчины
Провожу время с друзьями
32 %
Пью алкогольные напитки
30 %
Слушаю музыку
20 %
Выхожу на прогулку
18 %
Принимаю ванну или душ
15 %
Занятие
Женщины
Смотрю телевизор
33 %
Провожу время с друзьями
24 %
Ем что-нибудь вкусное
24 %
Болтаю по телефону
23 %
Слушаю музыку
20 %
При этом просмотр телевизора как способ снятия стресса наиболее популярен у россиян в возрасте от 55 лет и старше, а вот молодежи от 18 до 24 лет больше нравится проводить время с друзьями. Секс наилучшим способом снятия стресса считают россияне в возрасте от 25 до 34 лет.
Опрос проводился с 18 по 22 августа 2017 года среди 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.
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