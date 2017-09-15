Аналитический центр Юрия Левады выяснил, как россияне справляются со стрессом. Соответствующий опрос опубликован на официальном сайте центра.

Занятие

Мужчины

Провожу время с друзьями

32 %

Пью алкогольные напитки

30 %

Слушаю музыку

20 %

Выхожу на прогулку

18 %

Принимаю ванну или душ

15 %

Занятие

Женщины

Смотрю телевизор

33 %

Провожу время с друзьями

24 %

Ем что-нибудь вкусное

24 %

Болтаю по телефону

23 %

Слушаю музыку

20 %

При этом просмотр телевизора как способ снятия стресса наиболее популярен у россиян в возрасте от 55 лет и старше, а вот молодежи от 18 до 24 лет больше нравится проводить время с друзьями. Секс наилучшим способом снятия стресса считают россияне в возрасте от 25 до 34 лет.

 Опрос проводился с 18 по 22 августа 2017 года среди 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.