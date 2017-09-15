Московская патриархия предложила внести поправки в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», цель которых — запретить общественным объединениям, не связанным с Русской православной церковью, включать в свои наименования слово «православный». Об этом сообщают РИА «Новости».

По мнению главу юридической службы Московской патриархии игуменьи Ксении, такого рода сведения в наименовании создают ошибочное впечатление, будто деятельность таких организаций «осуществляется по благословению церковных иерархов», «одобряется Церковью, идет под ее эгидой».

При этом ни одна из подобных организаций игуменьей названа не была.

На конец 2016 года в России зарегистрировано почти 30 тысяч религиозных организаций, 17,6 тысячи из них относятся к РПЦ.

Об организации «Христианское государство — Святая Русь» и радикализации православия в России можно прочитать в материале The Village.