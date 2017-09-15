В результате шквалистого ветра и падения деревьев в Москве пострадали восемь человек. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Шестеро травмированных были направлены в городские больницы, еще двое от госпитализации отказались», — сказал собеседник агентства. По его словам, различные травмы получили двое мужчин, пять женщин и десятилетний мальчик.

По данным агентства, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у нее переломы. Состояние еще пяти госпитализированных оценивается как средне тяжелое.

Ранее в пресс-службе МЧС предупредили, что до субботы в Москве ожидается сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду. Из-за штормового ветра в Староконюшенном переулке в центре Москвы на автомобиль упало дерево.

С более подробной инструкцией о правилах поведения при штормовом предупреждении можно ознакомиться здесь.