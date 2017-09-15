Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: митинг обманутых дольщиков, ущерб от телефонного терроризма, снижение притока мигрантов в Россию, сокращение количества дел о ДТП и другие новости.

Комитет в поддержку Серебренникова

100 деятелей культуры и политики Франции объединились в комитет в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова.

Среди поддержавших режиссера — актрисы Изабель Юппер и Шарлотта Рэмплинг, актер Луи Гаррель и композитор Жан-Мишель Жарр, генпродюсер Национального театра Шайо Кристель Глазаи, режиссер и директор Авиньонского фестиваля Оливье Пи, директор хореографического фестиваля Канн Брижитт Лефевр, актрисы Беренис Бежо и Изабель Карре, режиссер Патрис Леконт, бывший министр здравоохранения Франции Розлин Башло, экс-министр культуры Орэли Филипетт, посол Франции по правам человека Франсуа Крокет и другие.

Жалоба Учителя в ФСБ

Режиссер Алексей Учитель пожаловался в ФСБ на лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина. Причиной заявления на имя главы ФСБ Александра Бортникова против Калинина стало интервью последнего интернет-изданию «Медуза», опубликованное14 сентября.

В заявлении сказано, что Калинин оправдывает насилие для запрета фильма Учителя «Матильда» и построения в России общества по примеру Ирана. Режиссер попросил главу ФСБ привлечь ответственных по статье о теракте.

Вмешательство США в российские выборы

Российские сенаторы обнаружили факты вмешательства США в региональные выборы 10 сентября.

В частности, сообщалось, что Росфинмониторинг предоставил свидетельства того, что США направляли в Россию деньги для поддержки определенных кандидатов на выборах главы региона. Деньги были проведены через страну — члена Таможенного союза ЕАЭС, «где нет закона об иностранных агентах». Источники «РБК» считают, что имелся в Казахстан.

Митинг обманутых дольщиков

Московская мэрия разрешила проведение митинга обманутых дольщиков в субботу, 16 сентября.

«Митинг согласован у отеля „Метрополь“ с количеством участников до 5 тысяч человек. Время проведения — с 11:00 до 13:00», — заявили в пресс-службе.

Ущерб от телефонного терроризма

В Госдуме оценили в миллиард рублей ущерб российской экономике от телефонного терроризма.

«К телефонному терроризму причастны либо „Исламское государство“, либо националисты. Звонки шли из-за рубежа, с территории Украины. Сегодня у общественности бытует мнение, что это учения. Точно вам могу сказать, что это не учения, потому что преступники ставят своей целью дестабилизировать ситуацию в целом в стране», — прокомментировал прошедшие по всей России эвакуации председатель комитета по обороне Юрий Швыткин.

Снижение притока мигрантов в Россию

Приток миграционного населения в Россию за семь лет снизился до минимального. Так, за первую половину 2017 года приток официальных мигрантов в Россию составил 102,3 тысячи человек, обновив минимум с 2010 года, когда миграционный прирост населения России равнялся 89,6 тысячи человек.

Сокращение количества дел о ДТП

Генеральная прокуратура сообщила о сокращении числа уголовных дел о нарушении правил дорожного движения за три года на четверть.

Согласно опубликованным данным, за последние два года число дел о ДТП уменьшилось на 22 %. В первом полугодии 2017 года количество таких дел сократилось еще на 6,6 %.

Что касается статистики о возбужденных в связи с нарушениями на дороге делах, то в 2014 году их было почти 28,5 тысячи, в 2015 году — 26,6 тысячи, а в 2016 году — уже 22 тысячи.