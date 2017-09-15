Мосгорсуд признал незаконной и запретил деятельность Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Альпиавиа». Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку исполнения законодательства в области обеспечения безопасности полетов Автономной некоммерческой организацией дополнительного образования „Альпиавиа“», — говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура нашла нарушения в деятельности организации. Установлено, что она занималась коммерческими перевозками пассажиров и выполняла демонстрационные полеты. При этом во время полетов на борту самолета находились лица, не входящих в его экипаж, а также у организации отсутствовала лицензия.

Ранее прокуратура уже подавала исковое заявление в Бутырский районный суд Москвы с требованием признать деятельность «Альпиавиа» незаконной и запретить ее. В марте суд отказал удовлетворении исковых требований.

По данным из открытых источников, компания «Альпиавиа» и одноименный аэроклуб являются эксклюзивным дистрибьютором итальянской компании Alpiaviation в России. Она занимается самостоятельной разработкой и производством авиационной техники.