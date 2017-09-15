Структура Росгвардии ФГУП «Охрана» не нашла нарушений порядка посетителями в парке Зарядье. Об этом сообщает агентство «РБК» с ссылкой на официального представителя ФГУП Валерия Грибанкина.

.«Мы заступили на объект 4 сентября. За это время сообщений о правонарушениях не поступало» — заявил Грибанкин.

Он рассказал, что в парке работают 65 постов охраны. Всего в «Зарядье» задействованы 350 сотрудников ФГУП. Источник издания в ГУ МВД по Москве подтвердил, что правонарушений в парке «Зарядье» не было.

Ранее сообщалось, что с 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами.

«Ввод ограничений — вынужденная мера. Ландшафт парка — его основа, без которой „Зарядье“ не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут», — пояснил директор парка Павел Трехлеб.

Уточнялось также, что с 18 сентября в парке начнутся восстановительные работы.