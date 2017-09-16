На Avito появилось объявление о продаже «уникальных саженцев из нового московского парка Зарядье». Внимание на него обратили в Facebook.

Заявитель предлагает приобрести саженцы ели, осоку, мхи, лишайники и другие растения из разных зон недавно открывшегося парка. Цены колеблются от 300 до 5 тысяч рублей. На поврежденные растения обещают скидку в 30 %. Также продавец заявляет о готовности поставлять товары под заказ и обещает регулярное обновление ассортимента.

Сейчас объявление уже заблокировано модератором.

Спустя несколько дней после открытия парка «Зарядье» выяснилось, что посетители уже успели уничтожить около 10 тысяч растений — причем некоторые уносили цветы домой в сумках. Днем спустя сотрудники «Зарядья» назвали историю с воровством цветов домыслами, но власти уже задумались об установке постоянного забора по периметру территории.

The Village выяснил, орудуют ли вандалы и в других парках столицы.