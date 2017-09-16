В субботу, 16 сентября, в Отрадном открыли Ступу Просветления — часть первого в Москве буддийского храма Тубден Шедублинг. The Village собрал фото и видео с открытия из Instagram.

Публикация от @merisingerart Сен 16 2017 в 2:03 PDT

Публикация от Антон Белицкий (@antonb_ru) Сен 16 2017 в 4:08 PDT

Публикация от Блог О Йоге В Большом Городе (@daria_shelestova) Сен 16 2017 в 3:53 PDT

По данным агентства «Москва», высота Ступы в Нововладыкинском проезде составляет 15 метров. В ней расположилась трехуровневая монолитная конструкция со статуей Будды, помещение для отправления культа и отдельное пространство со всеми необходимыми по канону сакральными предметами: текстами, реликвиями и статуэтками. Последних насчитывается тысяча штук.

Помимо храма в комплекс также войдет культурный центр. Он включает в себя благотворительную столовую для малоимущих, оздоровительный центр тибетской медицины, зал для медитации, библиотеку со священной литературой и лекционный зал для преподавания буддийской философии.

Стоимость возведения всего комплекса оценивается примерно в 300 миллионов рублей. 7 миллионов из них пошли на Ступу. Строительство осуществляется на пожертвования.