Утром в понедельник, 18 сентября, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:25 в Домодедове отменили четыре вылета. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Певек и Новый Уренгой.

Еще 38 рейсов задерживаются: 29 из них — в Домодедове, девять — в Шереметьеве.

В работе Внукова и подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.