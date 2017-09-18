Депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Ананских планирует на этой неделе внести законопроект об ужесточении наказания за сверхлимитную продажу авиабилетов — овербукинг. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на автора инициативы.

Парламентарий предложил внести поправки в Воздушный кодекс, согласно которым авиакомпании обяжут выплачивать компенсации в размере десятикратной стоимости билета пассажирам, которых «не пускают на борт самолета под надуманными предлогами».

По словам Ананских, многие российские авиаперевозчики продают на свои рейсы больше билетов, чем мест на борту, поскольку около 7–10 % пассажиров, как правило, опаздывают или отказываются лететь.

Как пояснил изданию главред отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, сегодня запрета на овербукинг не существует.

О том, как избежать овербукинга, можно прочитать в материале The Village.