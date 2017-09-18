Правительство приняло решение поднять акцизы на топливо. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральные источники.

Повышение планируют провести в два этапа — по 50 копеек за литр с 1 января и c 1 июля. При этом Налоговый кодекс предусматривает индексацию акцизов на инфляцию в 4 %: не более 30 копеек для бензина и 23 копеек для дизеля.

По оценкам Минэнерго, повышение акциза на 50 копеек за литр приведет к подорожанию бензина в рознице примерно на 1,5 % (60 копеек). Также отмечаются рыночные риски роста цен до конца года на 2,8 рубля за литр.

Утвержденная правительством мера, по мнению собеседников издания, должна принести бюджету дополнительно 55–60 миллиардов рублей. Как пояснил министр финансов Антон Силуанов, эти деньги направят на развитие дорожной сети в России, в первую очередь в Крыму.