В Совете Федерации попросили отреагировать на противоправные действия, связанные с выходом в прокат фильма «Матильда». Такое обращение направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Юрию Чайке глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, сообщил «Интерфаксу» адвокат режиссера картины Константин Добрынин.

«Просим вас (Юрия Чайку) как руководителя органа, обеспечивающего верховенство закона, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также как руководителя органа, находящегося в авангарде обеспечения общественной безопасности (обращение к Владимиру Колокольцеву), внимательно отнестись к указанному обращению заявителя», — говорится в сообщении Клишаса.

Сам Клишас с обращением выступил после полученного им заявления от президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко. В качестве примеров действий против «Матильды» проводятся поджоги автомобилей Добрынина, киностудии «Лендок» и кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге.

«Вышеуказанные противоправные деяния обладают повышенной общественной опасностью не только потому, что совершаются в общественных местах и в отношении публичных персон, но и потому, что творятся якобы от лица всех православных верующих. Такие оправдания противозаконны, аморальны и противоречат самим основам православия», — подытожил сенатор.

В начале сентября нагруженный газовыми баллонами грузовик врезался в кинотеатр «Космос» в центре Екатеринбурга. Причиной такого поступка водитель назвал свое возмущение показом в кинотеатре фильма «Матильда» Алексея Учителя. 11 сентября у офиса адвоката Учителя в Москве неизвестные подожгли две машины, оставив листовки со словами «За Матильду гореть». Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от проката «Матильды», объяснив свое решение угрозами от организации «Христианское государство». Кроме того, в «Иллюзионе» отменили предпремьерный показ фильма по техническим причинам.

The Village рассказывал, кто угрожает сжечь кинотеатры из-за «Матильды», а также писал о реакции зрителей, которые посмотрели картину на предпремьерном показе во Владивостоке.