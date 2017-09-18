Итоговая смета парка «Зарядье» может увеличиться почти в два раза — с 14 до 25 миллиардов рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на чиновников московской мэрии.

В ближайшие два года дополнительные расходы потребуются на восстановление поврежденного ландшафта, прокладку коммуникаций и другие работы по доработке эксплуатации парка.

При этом власти Москвы не намерены закрывать парк на реконструкцию, поскольку закрытие, по словам чиновников, будет свидетельствовать о том, что поспешное открытие «Зарядья» было ошибкой.

Парк «Зарядье» открылся на месте гостиницы «Россия» ко Дню города 9 сентября. С 11 сентября в парк начали пускать всех желающих. Тогда же в нем повредили стеклянный купол и медиацентр. А спустя несколько дней выяснилось, что посетители уже успели уничтожить около 10 тысяч растений — причем некоторые уносили цветы домой в сумках. День спустя сотрудники «Зарядья» назвали историю с воровством цветов домыслами, однако впоследствии на Avito появилось объявление о продаже растений из парка.

The Village выяснил, орудуют ли вандалы и в других парках столицы.