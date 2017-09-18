В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались в социальных сетях на сбои в работе сервиса. На это обратило внимание издание vc.ru
Клиенты банка отметили невозможность войти в свои личные кабинеты в приложении для Android. Приложение требует обновления, однако новая версия сервиса отсутствует в магазине Play Market.
Кроме того, недоступна и веб-версия сервиса через отдельные браузеры, в том числе через Google Chrome. По данным издания, в Microsoft Edge подобная проблема не зафиксирована.
Представители Сбербанка в ответ на жалобы сообщали пользователям Twitter, что система работает в штатном режиме, после чего пообещали проверить работу сервиса.
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