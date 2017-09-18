Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались в социальных сетях на сбои в работе сервиса. На это обратило внимание издание vc.ru

Клиенты банка отметили невозможность войти в свои личные кабинеты в приложении для Android. Приложение требует обновления, однако новая версия сервиса отсутствует в магазине Play Market.

Ну с иос я захожу без проблем, а с андроида все утро не войти — offliner (@offliner_s) 18 сентября 2017 г.

Кроме того, недоступна и веб-версия сервиса через отдельные браузеры, в том числе через Google Chrome. По данным издания, в Microsoft Edge подобная проблема не зафиксирована.

Чего-то Сбербанк сбоит, ни в мобильное приложение не войти, ни с компа. — Дмитрий Петухов (@mitlovan) 18 сентября 2017 г.

Представители Сбербанка в ответ на жалобы сообщали пользователям Twitter, что система работает в штатном режиме, после чего пообещали проверить работу сервиса.

Я извиняюсь, но если это штатный режим работы, то можно сделать не штатный? Чтоб работало! Проблем с инетом нет точно, я же пишу сюда) pic.twitter.com/CcLspiheYW — ЛЕВПРАВ (@lvprv) 18 сентября 2017 г.