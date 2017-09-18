Количество пополнений транспортной карты «Тройка» с помощью мобильного приложения «Метро Москвы» в августе увеличилось до 20 тысяч раз, тогда как в марте зафиксировано 4 тысячи перечислений. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Популярность приложения растет благодаря появлению новых услуг в сервисе. Так, в июне этого года у пассажиров появилась возможность пополнить карту „Тройка“ полностью в режиме онлайн. Такая функция стала доступна для пользователей смартфонов на базе Android c поддержкой NFC. Владельцы гаджетов с операционной системой iOS в приложении „Метро Москвы“ также могут пополнять „Тройку“ с помощью платежной системы Apple Pay, но для активации оплаты карточку нужно приложить к желтому валидатору в вестибюле станции», — рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Приложение «Метро Москвы» появилось в App Store и Google Play в начале 2017 года. Здесь есть информация о новых станциях, ремонтных работах и достопримечательностях столицы. Кроме того, сервис может построить маршрут.

Ранее сообщалось, что с сентября на карту «Тройка» можно будет записывать все типы билетов.