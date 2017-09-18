Сервис AirHelp проанализировал данные шести крупнейших аэропортов России по задержанным и отмененным рейсам за март — август 2017 года. Результатами исследования представители компании поделились с The Village.

Место Аэропорт Количество задержанных рейсов

Домодедово 52

Шереметьево 50

Пулково 47

Кольцово (Екатеринбург) 13

Внуково 8

Храброво (Калининград) 0

Так, 60 % всех задержанных рейсов приходится на московские Домодедово и Шереметьево. При этом летом число задержек — по сравнению с весной — увеличилось в пять раз: с 28 до 142 рейсов.

Место Аэропорт Количество отмененных рейсов

Пулково (Санкт-Петербург) 43

Шереметьево 24

Домодедово 27

Храброво (Калининград) 4

Внуково 2

Кольцово (Екатеринбург) 0

Отмечается, что в случае с отменой рейсов разница между весенним и летним периодами не так велика: 37 против 53 рейсов.

Что касается компенсаций авиаперевозчиков, то больше всего денег пассажирам должны «Уральские авиалинии» — 934 250 евро. Следом идут греческий перевозчик Ellinair S.A. (за летний период), S7, British Airways и Bulgaria Air.

О том, как получить компенсацию за проблемы с вылетом, можно прочитать в материале The Village.