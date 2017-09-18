Сервис AirHelp проанализировал данные шести крупнейших аэропортов России по задержанным и отмененным рейсам за март — август 2017 года. Результатами исследования представители компании поделились с The Village.

Место

Аэропорт

Количество задержанных рейсов

Домодедово

52

Шереметьево

50

Пулково

47

Кольцово (Екатеринбург)

13

Внуково

8

Храброво (Калининград)

0

Так, 60 % всех задержанных рейсов приходится на московские Домодедово и Шереметьево. При этом летом число задержек — по сравнению с весной — увеличилось в пять раз: с 28 до 142 рейсов.

Место

Аэропорт

Количество отмененных рейсов

Пулково (Санкт-Петербург)

43

Шереметьево

24

Домодедово

27

Храброво (Калининград)

4

Внуково

2

Кольцово (Екатеринбург)

0

Отмечается, что в случае с отменой рейсов разница между весенним и летним периодами не так велика: 37 против 53 рейсов.

Что касается компенсаций авиаперевозчиков, то больше всего денег пассажирам должны «Уральские авиалинии» — 934 250 евро. Следом идут греческий перевозчик Ellinair S.A. (за летний период), S7, British Airways и Bulgaria Air.

 О том, как получить компенсацию за проблемы с вылетом, можно прочитать в материале The Village.