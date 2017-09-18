Где чаще всего задерживают и отменяют рейсы
Сервис AirHelp проанализировал данные шести крупнейших аэропортов России по задержанным и отмененным рейсам за март — август 2017 года. Результатами исследования представители компании поделились с The Village.
Место
Аэропорт
Количество задержанных рейсов
Домодедово
52
Шереметьево
50
Пулково
47
Кольцово (Екатеринбург)
13
Внуково
8
Храброво (Калининград)
0
Так, 60 % всех задержанных рейсов приходится на московские Домодедово и Шереметьево. При этом летом число задержек — по сравнению с весной — увеличилось в пять раз: с 28 до 142 рейсов.
Место
Аэропорт
Количество отмененных рейсов
Пулково (Санкт-Петербург)
43
Шереметьево
24
Домодедово
27
Храброво (Калининград)
4
Внуково
2
Кольцово (Екатеринбург)
0
Отмечается, что в случае с отменой рейсов разница между весенним и летним периодами не так велика: 37 против 53 рейсов.
Что касается компенсаций авиаперевозчиков, то больше всего денег пассажирам должны «Уральские авиалинии» — 934 250 евро. Следом идут греческий перевозчик Ellinair S.A. (за летний период), S7, British Airways и Bulgaria Air.
О том, как получить компенсацию за проблемы с вылетом, можно прочитать в материале The Village.
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