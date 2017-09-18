23 сентября на Престижной аллее стадиона «Лужники» пройдет празднование Всемирного дня без автомобиля. Об этом The Village сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Всемирный день без автомобиля — это экологическая акция. Ее цель —напомнить о негативном влиянии автотранспорта на окружающую среду, а также призвать население пользоваться экологическими видами транспорта: велосипедами, скутерами, электромобилями, троллейбусами, трамваями и метро.

В рамках акции в «Лужниках» состоится тест-драйв экологичных средств передвижения, велопробег, матч по мини-футболу «Кубок экологии — 2017» и интерактивная игра квиз-плиз.

Акция начнется в 12:00.

Впервые «День без автомобиля» провели во Франции в 1998 году. Сейчас в акции участвуют города по всему миру.