В правительственной комиссии утвердили график выходных и праздничных дней в России в 2018 году. Об этом сообщает «Российская газета».

Новогодние праздники продлятся 1 по 8 января включительно. Первый рабочий день после них назначили на вторник, 9 января. Выходной день в субботу, 6 января, перенесли на 9 марта. Из-за этого первые майские праздники будут идти с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая.

Субботу, 28 апреля, при этом сделают шестым рабочим днем, а выходной с этого дня будет перенесен на понедельник, 30 апреля. Другая шестидневная рабочая неделя выпала на празднование Дня России. Выходной в субботу, 9 июня, будет перенесен на понедельник, 11 июня. В итоге после шести рабочих дней сделают три выходных дня.

Три выходных дня пройдут в феврале в честь Дня защитника Отечества, четыре — в марте, три — в ноябре.

Календарь выходных и праздничных дней на 2018 год:

— с 30 декабря по 8 января (Новый год и Рождество);

— с 23 по 25 февраля (День защитника Отечества);

— с 8 по 11 марта (Международный женский день);

— с 29 апреля по 2 мая (Первомай);

— 9 мая (День Победы);

— с 10 по 12 июня (День России);

— c 3 по 5 ноября (День народного единства).