Роскачество проверило 58 наиболее популярных в России марок негазированной питьевой воды. Результаты исследования представлены на сайте организации.

Эксперты Роскачества выявили нарушения в 12 случаях. При этом отклонения по безопасности обнаружили у трех марок: «Архыз», «Эльбрус» и Biovita. В воде этих брендов зафиксировали повышенную бактериальную обсемененность, что может быть связано с условиями хранения или транспортировки.

Еще в девяти случаях было выявлено несоответствие содержания минеральных веществ заявленным на маркировке бутылок свойствам или категории. Так, в воде «Дикси» зафиксировали недостаток магния и фтора, у бренда Billa — нехватка магния, у «Бэхетле» — калия и фтора, а в продукции «365 дней» излишнее содержание бора. По данным Роскачества, больше всего нарушений допускают производители марок воды, претендующей на статус высшей категории.

В свою очередь, воду девяти марок отнесли к продукции высокого качества. Среди брендов с лучшей водой названы «Липецкий бювет», «Новотерская», Aquanika, Bon Aqua и Evian.