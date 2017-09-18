Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о создании в России института уполномоченного при президенте по защите прав инвалидов. Документ выложили в электронной базе нижней палаты парламента.

«Для того чтобы переломить ситуацию с положением инвалидов в Российской Федерации, необходим комплекс системных организационных, социальных, финансовых, кадровых, научных действий, которые должны координироваться на самом высоком государственном уровне. Одной из значимых организационных мер, обеспечивающей формирование, реализацию и контроль государственной политики в сфере поддержки и обеспечения прав инвалидов, станет создание института уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав инвалидов. Учреждение такого института согласуется с рекомендациями ООН», — утверждается в пояснительной записке к документу.

В законопроекте прописываются правовое положение, основные задачи и компетенции человека, который займет это пост, а также закрепляются основные принципы деятельности уполномоченных. «В соответствии с проектом федерального закона уполномоченный назначается президентом Российской Федерации с учетом мнения общественных объединений инвалидов сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено уполномоченным более чем на два срока подряд», — говорится в пояснительной записке.

Уполномоченный займется защитой прав инвалидов и участием в судопроизводстве. Также он без специальных разрешений сможет посещать места содержания под стражей инвалидов, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и осуществлять «иные действия, направленные на защиту прав и законных интересов инвалидов».

Также документ предполагает создание должности уполномоченного по правам инвалидов в российском субъекте.

«Деятельность уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и законных интересов инвалидов, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов. Предлагаемые меры будут способствовать защите прав и законных интересов инвалидов», — отмечается в пояснительной записке.