Суд приговорил электромеханика Андрея Белоусова к 3,5 года колонии общего режима. Белоусов обслуживал сломавшийся лифт в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, при падении которого погибла женщина. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Электромеханика обвиняли по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека».

Белоусов свою вину не признал. Потерпевшая сторона также заявила гражданские иски на общую сумму 3 миллиона рублей. Однако Белоусов и его защита с этими исками не согласились.

Обвинение просило для Белоусова четыре года лишения свободы.

В январе 2016 года в Москве в связи со смертью жительницы жилого комплекса «Алые паруса» из-за сломавшегося лифта задержали электромеханика.

Ранее сообщалось, что женщина погибла после того, как в лифте на седьмом этаже провалился пол, и она упала в шахту. Погибшая — Ирина Володина, дочь ведущего и диктора Евгения Кочергина. По факту ее гибели завели уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — «Оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности».