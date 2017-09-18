Московский монорельс изменит режим работы 23 и 24 сентября в связи с проведением фестиваля «Круг света». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

«В связи с проведением 23 и 24 сентября Московского международного фестиваля света в районе Останкино для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в период проведения мультимедийного шоу станции Монорельсовой транспортной системы будут закрыты для входа и выхода пассажиров с 18:00 до 20:00. Приносим извинения за доставленные неудобства и напоминаем, что для проезда к месту проведения праздничных мероприятий москвичи и гости столицы смогут воспользоваться ближайшими станциями метро „ВДНХ“ и „Фонвизинская“, а также наземным городским транспортом», — говорится в сообщении подземки.

Кроме того, на время фестиваля увеличится частота движения поездов на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях, на других ветках также введут дополнительные составы.

Седьмой международный фестиваль «Круг света», посвященный в этом году 50–летию Останкинской башни, пройдет с 23 по 27 сентября на шести площадках. С программой мероприятий можно ознакомиться в материале The Village.