Онлайн-сервис объявлений «Мир квартир» составил рейтинг расположенных за МКАД районов Старой Москвы с самой дорогой арендой квартир. Полный список приводит «РБК».

Место

Район

Средняя месячная ставка (в рублях)

Куркино

37 275

Митино

36 735

Бутово Северное

34 639

Бутово Южное

32 724

Солнцево

32 325

Ново-Переделкино

31 992

Новокосино

31 828

Внуково

29 657

Косино-Ухтомский

29 204

Северный

28 874

Некрасовка

28 388

Восточный

26 653

Молжаниновский

26 318

Зеленоград

25 298

Средняя арендная ставка в Куркино, лидирующем среди районов за МКАД не только по стоимости аренды, но и по качеству жизни, сравнима с такими старомосковскими локациями, как Соколиная гора или Преображенское. При этом средние площади квартир в районе превышают среднемосковские в 1,5 раза. Главный минус Куркино, у которого нет своей станции метро, — плохая транспортная доступность.

По данным сервиса, за полгода цены на арендное жилье выросли в пяти расположенных за МКАД районах и уменьшились в семи. Наибольший рост цен зафиксировали в Некрасовке (2,3 %) и Ново-Переделкине (2,1 %). В свою очередь, больше всего подешевела аренда жилья в Зеленограде (3,2 %), а также в Косино-Ухтомском (2,9 %) и Молжаниновском (2,7 %) районах.