Онлайн-сервис объявлений «Мир квартир» составил рейтинг расположенных за МКАД районов Старой Москвы с самой дорогой арендой квартир. Полный список приводит «РБК».

Место Район Средняя месячная ставка (в рублях)

Куркино 37 275

Митино 36 735

Бутово Северное 34 639

Бутово Южное 32 724

Солнцево 32 325

Ново-Переделкино 31 992

Новокосино 31 828

Внуково 29 657

Косино-Ухтомский 29 204

Северный 28 874

Некрасовка 28 388

Восточный 26 653

Молжаниновский 26 318

Зеленоград 25 298

Средняя арендная ставка в Куркино, лидирующем среди районов за МКАД не только по стоимости аренды, но и по качеству жизни, сравнима с такими старомосковскими локациями, как Соколиная гора или Преображенское. При этом средние площади квартир в районе превышают среднемосковские в 1,5 раза. Главный минус Куркино, у которого нет своей станции метро, — плохая транспортная доступность.

По данным сервиса, за полгода цены на арендное жилье выросли в пяти расположенных за МКАД районах и уменьшились в семи. Наибольший рост цен зафиксировали в Некрасовке (2,3 %) и Ново-Переделкине (2,1 %). В свою очередь, больше всего подешевела аренда жилья в Зеленограде (3,2 %), а также в Косино-Ухтомском (2,9 %) и Молжаниновском (2,7 %) районах.