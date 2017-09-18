Старомосковские районы за МКАД с самой дорогой арендой жилья
Онлайн-сервис объявлений «Мир квартир» составил рейтинг расположенных за МКАД районов Старой Москвы с самой дорогой арендой квартир. Полный список приводит «РБК».
Место
Район
Средняя месячная ставка (в рублях)
Куркино
37 275
Митино
36 735
Бутово Северное
34 639
Бутово Южное
32 724
Солнцево
32 325
Ново-Переделкино
31 992
Новокосино
31 828
Внуково
29 657
Косино-Ухтомский
29 204
Северный
28 874
Некрасовка
28 388
Восточный
26 653
Молжаниновский
26 318
Зеленоград
25 298
Средняя арендная ставка в Куркино, лидирующем среди районов за МКАД не только по стоимости аренды, но и по качеству жизни, сравнима с такими старомосковскими локациями, как Соколиная гора или Преображенское. При этом средние площади квартир в районе превышают среднемосковские в 1,5 раза. Главный минус Куркино, у которого нет своей станции метро, — плохая транспортная доступность.
По данным сервиса, за полгода цены на арендное жилье выросли в пяти расположенных за МКАД районах и уменьшились в семи. Наибольший рост цен зафиксировали в Некрасовке (2,3 %) и Ново-Переделкине (2,1 %). В свою очередь, больше всего подешевела аренда жилья в Зеленограде (3,2 %), а также в Косино-Ухтомском (2,9 %) и Молжаниновском (2,7 %) районах.
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