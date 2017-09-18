В МВД оценили ущерб от эвакуации из-за анонимных звонков о якобы минировании административных объектов, школ и торговых центров по всей России с 10 по 17 сентября. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает «РБК».

300 000 000 рублей потратило государство на эвакуацию из-за звонков о минировании по всей стране

«В эту сумму не включена упущенная выгода бизнеса от действий телефонных хулиганов. Это расходы, которые государство берет на себя в результате усиленного режима несения службы», — считает экс-советник управления президента по внутренней политике Олег Матвейчев. Кроме того, по его словам, специалисты, задействованные в эвакуации, работают внеурочно, иногда их отзывают из отпусков, что оплачивается дополнительно. «Плюс выезды на место — это расходы на бензин, дополнительные средства идут на оплату работы кинологов, с которыми в таких случаях заключаются отдельные договоры».

Ранее стало также известно, сколько стоили эвакуации российской экономике.

Массовая волна эвакуации по всей России началась 10 сентября. Поводом послужили анонимные звонки о не подтвердившейся угрозе взрывов. Источник сообщений остается неизвестным. Эвакуировали в том числе школы, бизнес-центры, торговые комплексы и кинотеатры.