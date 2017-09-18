Олег Тиньков потребовал от блогеров дуэта «Немагия» компенсацию в 500 тысяч рублей по иску о защите репутации. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Тинькова на досудебном рассмотрении иска банкира против участников «Немагии» рассказал, что ранее наложенные судом меры не привели к блокировке или удалению ролика, из-за чего истец будет настаивать на компенсации в 500 тысяч рублей с обоих ответчиков.

Представитель «Немагии» пояснил, что ответчики попросят не удовлетворять требования Тинькова. «В обосновании иска не указано все-таки самое важное — как конкретно отразилась на репутации господина Тинькова позиция, опубликованная в видеоролике», — подчеркнул он.

Уточняется, что предварительное судебное заседание по делу намечено на 9 октября.