Сайт Domofond.ru составил рейтинг 100 крупнейших городов России по стоимости жизни. Результаты исследования опубликованы агентством новостей «Москва».

В ходе опроса россияне оценили, насколько по 10–балльной шкале они согласны с высказыванием «для комфортного проживания в моем районе хватает среднего ежемесячного дохода по моему городу/области».

Москвичи оценили стоимость жизни на 5,7 балла, то есть удовлетворительно, при том, что Москва — лидер рейтинга. В качестве преимуществ жители столицы отметили магазины с широким ассортиментом и адекватными ценами и дешевые рынки с хорошими продуктами.

На втором месте расположился Санкт-Петербург: жители довольны разнообразием магазинов, приемлемых по ценам и относительно недорогим жильем. Замыкает топ-3 город Тюмень. На последнем месте, как и в прошлом году, оказался город Шахты из-за высоких цен на продукты.

Отмечается, что средний показатель по России — 4,2 балла.