В Москве для проезда машин закроют несколько улиц. Об этом The Village сообщили в информационном центре Транспортного комплекса столицы.

Так, 22 сентября с 10:00 до 14:00 будет перекрыт участок Большой Татарской улицы в Замоскоречье в связи с проведением религиозного мероприятия.

Кроме того, до 1 января 2018 года с 23:00 накануне нерабочих праздничных дней до 06:00 дней, следующих за выходными и нерабочими праздничными днями, останется закрытым участок набережной Тараса Шевченко.