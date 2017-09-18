Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: увеличившаяся в два раза стоимость «Зарядья», наказание за овербукинг, пополнение «Тройки» онлайн и другие новости.

Качество питьевой воды

Роскачество проверило 58 наиболее популярных в России марок негазированной питьевой воды.

Среди брендов с лучшей водой названы «Липецкий бювет», «Новотерская», Aquanika, Bon Aqua и Evian. При этом отклонения по безопасности эксперты обнаружили у трех марок: «Архыз», «Эльбрус» и Biovita. В воде этих брендов зафиксировали повышенную бактериальную обсемененность, что может быть связано с условиями хранения или транспортировки.

Стоимость «Зарядья»

Стало известно, что итоговая смета парка «Зарядье» может увеличиться почти в два раза — с 14 до 25 миллиардов рублей.

В ближайшие два года дополнительные расходы потребуются на восстановление поврежденного ландшафта, прокладку коммуникаций и другие работы по доработке эксплуатации парка.

Наказание за овербукинг

В Госдуме предложили ужесточить наказание за сверхлимитную продажу авиабилетов.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Ананских выступил с инициативой компенсаций в размере десятикратной стоимости билета пассажирам, которых «не пускают на борт самолета под надуманными предлогами».

По его словам, многие российские авиаперевозчики продают на свои рейсы больше билетов, чем мест на борту, поскольку около 7–10 % пассажиров, как правило, опаздывают на рейс или отказываются лететь.

График праздников на 2018 год

В правительственной комиссии утвердили график выходных и праздничных дней в России в следующем году.

Так, новогодние праздники продлятся 1 по 8 января включительно. Первый рабочий день после них назначили на вторник, 9 января. Выходной день в субботу, 6 января, перенесли на 9 марта. Из-за этого первые майские праздники продлятся с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая.

Пополнение «Тройки»

Количество пополнений транспортной карты «Тройка» с помощью мобильного приложения «Метро Москвы» увеличилось в 5 раз по сравнению с мартом этого года. В частности, владельцы гаджетов с операционной системой iOS в приложении могут пополнять «Тройку» с помощью платежной системы Apple Pay.

Приложение «Метро Москвы» появилось в App Store и Google Play в начале 2017 года. Кроме функции пополнения карты в нем есть информация о новых станциях, ремонтных работах и достопримечательностях столицы.

Ущерб государству от эвакуаций

В МВД оценили ущерб от эвакуации из-за анонимных звонков о ложном минировании административных объектов, школ и торговых центров по всей России с 10 по 17 сентября. Он составил 300 миллионов рублей.

При этом уточняется, что в сумму не включили упущенную выгоду бизнеса от действий телефонных хулиганов.