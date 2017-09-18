Росприроднадзор проверит Московский нефтеперерабатывающий завод, очистные сооружения «Мосводоканала», Мусоросжигательный завод «Экотехпром» и два пункта сортировки отходов из-за выбросов сероводорода в городе. Об этом сообщается на сайте Минприроды.

В ведомстве уточнили, что с начала сентября поступило более 100 жалоб на грязный воздух. Из-за этого Росприроднадзор организовал ежедневные исследования как в Москве, так и в области.

По информации Росприроднадзора, за загрязнение воздуха ответственно не одно предприятие, так как значительные превышения допустимых концентраций сероводорода обнаружены сразу в нескольких точках. В ведомстве планируют представить отчет с анализом ситуации до конца сентября.