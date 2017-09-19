Утром во вторник, 19 сентября, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:20 задерживаются 33 рейса: 26 из них — в Домодедове, а еще семь — в Шереметьеве. Кроме того, в Домодедове отменили 12 вылетов, в том числе в Новый Уренгой, Ульяновск, Оренбург и Гонконг.

В работе Внукова и подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.