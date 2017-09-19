Министерство внутренних дел официально объявило о ликвидации интернет-магазина наркотиков Russian Anonymous Marketplace, работавшего в русскоязычном сегменте анонимной сети Tor. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ замглавы ведомства Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина.

По его словам, RAMP прекратил свою деятельность в июле — тогда же стал недоступен сайт интернет-магазина. Других подробностей о работе ведомства над закрытием RAMP не приводится.

Горелкин уточнил, что RAMP не заблокировали на уровне провайдеров, как это бывает с запрещенными в России сайтами, а «именно ликвидировали». Он отметил, что это «отличная новость», так как у многих создавалось ощущение, что «правоохранители игнорируют проблему».

В МВД подчеркнули, что постоянно проводят мероприятия, направленные «на выявление и пресечение деятельности участников преступных группировок, занимающихся распространением синтетических наркотиков, сильнодействующих веществ, прекурсоров и кокаина бесконтактным способом» через Сеть. В частности, за первую половину 2017 года правоохранители выявили 3 775 преступлений, связанных с оборотом наркотиков через интернет. К ответственности привлекли 1 583 человека.

RAMP открыли в теневом сегменте интернета через анонимную сеть Tor в 2012 году для распространения наркотиков. Площадка позиционировалась как аналог международной Silk Road, основателя которой в 2015 году приговорили к пожизненному заключению. В июле 2017 года пользователи стали жаловаться на недоступность российского сайта.