Правительство утвердило размер вознаграждения для спортсменов, участвующих в зимней Олимпиаде и Параолимпиаде в 2018 году в Корее. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте кабинета министров.

4 000 000 рублей получат российские спортсмены из бюджета

за золотую медаль на Олимпиаде в 2018 году

За серебряные и бронзовые медали участникам соревнований выплатят 2,5 и 1,7 миллиона рублей соответственно.

Размер вознаграждения не менялся с 2012 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Спортсмены поборются за 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта. Позднее, с 9 по 18 марта, состоятся Параолимпийские игры, на них разыграют 80 комплектов наград в шести параолимпийских видах спорта.