В ходе военных учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» в Ленобласти вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей. В результате пострадали два человека, пишет «66.ru».

«Они летели на цели, оставалось метров 500, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. Сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Пострадали, скорее всего, журналисты», — рассказал источник издания.

ЧП произошло 17 или 18 сентября, добавил он.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что во время плановых стрельб в Ленинградской области погиб военнослужащий.