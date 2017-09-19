Петербургский показ «Матильды» Алексея Учителя, запланированный на 19 сентября, перенесли на более поздний срок, сообщает «Фонтанка». Показ картины должен был состояться в рамках форума «Кино экспо».

Алексей Учитель рассказал RNS, что его фильм покажут 20 сентября. Причины переноса не называются.

Ранее сообщалось, что предпремьерный показ «Матильды» в Петербурге хотел посетить министр культуры Владимир Мединский. В пресс-службе ведомства эту информацию опровергли. «На данный момент визит министра на “Кино экспо” не планируется», — подчеркнули в Минкультуры.

Фильм «Матильда» рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В широкий прокат картина выйдет 26 октября.

Ранее объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от проката «Матильды», объяснив свое решение угрозами от организации «Христианское государство». В Петербурге напротив студии «Лендок», где находится офис Алексея Учителя, неизвестные вывесили баннер с надписью: «За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!». В ночь на 31 августа здание киностудии забросали бутылками с зажигательной смесью. Позднее региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) отложило рассмотрение жалоб на рекламную кампанию фильма Алексея Учителя «Матильда». Без движения оставили и иск вдовы племянника Николая II к авторам картины.

The Village рассказывал, кто угрожает сжечь кинотеатры из-за «Матильды», а также писал о реакции зрителей, которые посмотрели картину на предпремьерном показе во Владивостоке.