Переезд Верховного суда из Москвы в Санкт–Петербург отложили до 2022 года. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок, сообщает «Коммерсантъ».

Управление делами президента изменило график финансирования госконтракта стоимостью 35,735 миллиарда рублей, в рамках которого должны построить административные здания Верховного суда, Судебного департамента, инженерно-технического блока и четырех жилых домов для судей и работников аппарата ВС, а также Дворца танцев Бориса Эйфмана в Санкт–Петербурге.

Планировалось, что более трети от этой суммы — 12,9 миллиарда рублей — освоят за 2017 год с момента начала стройки, то есть с минувшей весны. Теперь неосвоенные деньги перекинули на 2020 год, когда предполагались завершение строительства и сдача объектов в эксплуатацию. Более того, бюджет строительства уменьшили на 300 миллионов. Отмечается, что строительство завершится не раньше 2021 года. Перенос сроков связывают с выбором субподрядчиков.

Информация о переезде Верховного суда появилась в 2012 году, а в 2014 году приняли закон о переводе из Москвы судебного департамента при ВС. В северной столице под судебный квартал отвели около десяти гектаров на набережной Невы с Петроградской стороны от Тучкова до Биржевого моста.