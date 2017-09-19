Фракции «Яблока» в трех региональных заксобраниях внесли законопроект, ограничивающий право президента использовать военную силу за границей. Об этом сообщает «РБК».

Поправки планируют внести в закон «Об обороне». В них говорится, что срок оперативного использования российских вооруженных сил за пределами страны должен быть не дольше 60 дней, а неоперативного — не более года. Для продления сроков президенту нужно обратиться за одобрением в Совет Федерации.

Уточняется, что законопроект внесен в профильные комитеты петербургского, карельского и псковского закcобраний. Для выхода на федеральный уровень предложенные поправки должны быть одобрены депутатами региональных парламентов.

Согласно действующему закону, для использования вооруженных сил за пределами России президент должен получить одобрение Совета Федерации.