Аппарат омбудсмена по правам ребенка Анны Кузнецовой выявил нарушения в Центре содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» (детский дом №18 для детей с нарушениями в развитии). Информация об этом появилась на сайте омбудсмена.

Проверку провели после публикации в ряде СМИ видеозаписи, на которой подростки детдома палкой бьют других воспитанников. При этом, по данным департамента труда и соцзащиты населения, во время инцидента на спортивной площадке находились 30 воспитанников в сопровождении троих воспитателей, однако они не отреагировали своевременно. Три сотрудника детдома уволены, на их место назначен дополнительный персонал.

Помимо всего, при проверке обнаружили нарушения и в области медобслуживания — нехватка врачей, отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности. Вместе с тем, не выполняются рекомендации индивидуальной реабилитации воспитанников.