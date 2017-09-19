В Москве эвакуировали ЦДМ, ТЦ «Гагаринский» и 11 управ (обновлено)
Обновлено: добавлена информация об эвакуации из «Мега Белая Дача».
В Москве эвакуировали 11 управ и два торговых центра. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
К уже эвакуированной утром Таганской управе добавились управы районов Люблино, Внуково, Басманный, Богородское, Кузьминки, Нагорный, Солнцево, Лефортово, Новогиреево и Перово. Из каждого здания вывели от 50 до 250 человек.
Кроме того, неизвестные сообщили об угрозе взрыва в ТЦ «Гагаринский» и в «Центральном детском магазине» на Лубянке. Из них эвакуировали около 8 тысяч человек.
UPD (14:30): Посетителей торгового центра «Мега Белая Дача» эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва. Из-за этого образовалась пробка.
Массовая волна эвакуаций по всей России началась 10 сентября. Поводом послужили анонимные звонки о не подтвердившейся угрозе взрывов. Источник сообщений остается неизвестным. Только за один день в результате 70 звонков в Москве эвакуировали более 100 тысяч человек.
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