Обновлено: добавлена информация об эвакуации из «Мега Белая Дача».

В Москве эвакуировали 11 управ и два торговых центра. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

К уже эвакуированной утром Таганской управе добавились управы районов Люблино, Внуково, Басманный, Богородское, Кузьминки, Нагорный, Солнцево, Лефортово, Новогиреево и Перово. Из каждого здания вывели от 50 до 250 человек.

Кроме того, неизвестные сообщили об угрозе взрыва в ТЦ «Гагаринский» и в «Центральном детском магазине» на Лубянке. Из них эвакуировали около 8 тысяч человек.

UPD (14:30): Посетителей торгового центра «Мега Белая Дача» эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва. Из-за этого образовалась пробка.

Публикация от @mustafaeva005 Сен 19 2017 в 3:44 PDT

Публикация от Гуля Римовна 👸 (@gulya_rimovna) Сен 19 2017 в 3:32 PDT

Публикация от Маша Москва (@moskvamasha) Сен 19 2017 в 3:52 PDT

Массовая волна эвакуаций по всей России началась 10 сентября. Поводом послужили анонимные звонки о не подтвердившейся угрозе взрывов. Источник сообщений остается неизвестным. Только за один день в результате 70 звонков в Москве эвакуировали более 100 тысяч человек.