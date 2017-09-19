В Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц торжественно открыли памятник оружейному конструктору Михаилу Калашникову. Об этом сообщает «РБК».

Монумент высотой 9,8 метра представляет собой металлическую фигуру оружейника, держащего в руках АК-47. Автором скульптуры стал Салават Щербаков.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что «Калашников» сейчас является самым современным концерном «не только в России, но и в мире». «Автомат [Калашникова] остается символом надежности, поэтому им вооружены сотни армий», — отметил он.

Публикация от @minpromtorg Сен 19 2017 в 2:31 PDT

Публикация от ТРК "Звезда" (@zvezdanews) Сен 19 2017 в 1:57 PDT

Публикация от @rostec_russia Сен 19 2017 в 2:03 PDT

Публикация от Alexey G. (@goreslavsky) Сен 18 2017 в 11:33 PDT