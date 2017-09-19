Открытие памятника Калашникову
В Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц торжественно открыли памятник оружейному конструктору Михаилу Калашникову. Об этом сообщает «РБК».
Монумент высотой 9,8 метра представляет собой металлическую фигуру оружейника, держащего в руках АК-47. Автором скульптуры стал Салават Щербаков.
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что «Калашников» сейчас является самым современным концерном «не только в России, но и в мире». «Автомат [Калашникова] остается символом надежности, поэтому им вооружены сотни армий», — отметил он.
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