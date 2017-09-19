Ученые определили автора стихов, вычеканенных на фрагментах персидской бронзовой чаши XVI века, которую обнаружили во время раскопок в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Стихи принадлежат персидскому поэту XIV века Хафизу Ширази. Расшифровать их смогли специалисты Музея Востока.

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«Виночерпий, светом вина озари нашу чашу,

Певец, спой, что дела мира пошли по нашему желанию.

Мы в нашей чаше видим отражение лица друга,

О не знающий наслаждения нашего непрестанного пьянства!

Никогда не умрет тот, чье сердце оживлено любовью,

Записана в тетради мироздания наша вечность.

До тех пор продолжается кокетство и величание стройных станом», — сказано на чаше.

Работы по ее реставрации продлятся до конца 2017 года. Затем она войдет в экспозицию Музея Москвы, посвященную археологическим находкам программы «Моя улица» .

Ранее СМИ писали о том, что археологи обнаружили фрагменты древней чаши во время раскопок на Биржевой площади. «Фрагменты сосуда находились в деревянном срубе на глубине трех метров под землей», — говорилось в сообщении.