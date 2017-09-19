Люблинский районный суд Москвы постановил удовлетворить иск фонда «Соцгоспроект» о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. Об этом сообщает интернет-издание «Медиазона».

Фондом руководит однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

Фонд не устраивали высказывания, сделанные в расследовании ФБК «Он вам не Димон» о том, что российский бизнесмен Алишер Усманов дал взятку Медведеву, подарив фонду усадьбу за 5 миллиардов рублей. Также «Соцгоспроект» потребовал опровергнуть заявления о том, что организация якобы входит в схему управления имуществом Медведева через фонды и использует благотворительность для прикрытия незаконной деятельности.

Суд обязал удалить из расследования фрагменты с этой информацией.

В свою очередь, Алексей Навальный написал в своем Twitter-аккаунте, что не планирует удалять расследование.

Делать этого мы пожалуй не будем. https://t.co/NEqzpHXscM — Alexey Navalny (@navalny) September 19, 2017

В августе фонд «Соцгоспроект», которым руководит однокурсник премьер-министра России Дмитрия Медведева Илья Елисеев, подал иск о защите чести и достоинства к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному.

В марте Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об «огромной, многоуровневой коррупционной схеме» премьер-министра Дмитрия Медведева. В нем рассказывается об особняках, яхтах, квартирах, агрокомплексах и винодельнях политика в России и за рубежом.