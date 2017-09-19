Федеральная антимонопольная служба проверяет Google и «Яндекс» на предмет ранжирования ресурсов в поиске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления контроля связи и ИТ Елену Заеву.

Служба проверит Google и «Яндекс» на предмет приоритетной выдачи проектов компаний в их поисковых системах. На данный момент компании предоставили необходимую информацию в ведомство.

«На сегодняшний день все предоставили, но мы еще продолжаем изучать. Обратите внимание, сколько лет уже Еврокомиссия это дело смотрит», — добавила Заева.

В июне Еврокомиссия оштрафовала владельца Google, компанию Alphabet, на 2,42 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства. При формировании поисковой выдачи Google ставила на первые места товары партнеров компании из сервиса Google Shopping, что приводило к падению позиций товаров конкурентов.