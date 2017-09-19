Российские авиакомпании отвергли предложения Минтранса по компенсациям за овербукинг. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Предложенный ранее Минтрансом уровень компенсаций на уровне европейских размеров не устроил российские авиакомпании», — подчеркнули в министерстве.

Там также отметили, что «обращений Госдумы на данную тему в Минтранс пока не поступало». При поступлении их пообещали рассмотреть в установленном порядке.

Ранее «Справедливая Россия» подготовила законопроект, который обяжет авиакомпании возвращать пассажиру стоимость билета в десятикратном размере в случае нехватки места в салоне самолета.