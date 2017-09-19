Российские авиакомпании отказались платить европейские компенсации за овербукинг
Российские авиакомпании отвергли предложения Минтранса по компенсациям за овербукинг. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Предложенный ранее Минтрансом уровень компенсаций на уровне европейских размеров не устроил российские авиакомпании», — подчеркнули в министерстве.
Там также отметили, что «обращений Госдумы на данную тему в Минтранс пока не поступало». При поступлении их пообещали рассмотреть в установленном порядке.
Ранее «Справедливая Россия» подготовила законопроект, который обяжет авиакомпании возвращать пассажиру стоимость билета в десятикратном размере в случае нехватки места в салоне самолета.
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